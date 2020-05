Supermedia sondaggi politici, 7 maggio: la Lega perde l’1,4%

Al trend negativo del Carroccio si contrappone il recupero del Movimento 5 Stelle (+1,1%) e la crescita di Fratelli d’Italia (+0,5%).

La Supermedia dei sondaggi politici, elaborata da YouTrend per Agi, continua a mostrare dei trend significativi per i partiti italiani rispetto a due settimane fa.

In casa centrodestra, la Lega perderebbe l’1,4% negli ultimi 14 giorni: pur restando la prima forza politica del Paese, il Carroccio avrebbe ora il 26,7% dei consensi, cioè circa 5 punti e mezzo in più del Partito Democratico (al 21,3%). Il calo del partito di Matteo Salvini sarebbe solo in parte compensato dalla crescita di Fratelli d’Italia, pari a mezzo punto percentuale, anche se questo aumento sarebbe comunque sufficiente alla forza politica guidata da Giorgia Meloni per sfondare il 14%. Chiude il quadro della coalizione Forza Italia, sostanzialmente stabile al 6,5%.

Nella maggioranza, il trend più significativo sarebbe invece la crescita del Movimento 5 Stelle, che recuperando oltre un punto rispetto a due settimane fa si porterebbe al 16,2%. Tutte le restanti liste avrebbero invece meno del 4% e sarebbero ferme alla percentuale di due settimane fa.

Supermedia dei sondaggi politici: le liste e i partiti

Il recupero del Movimento 5 Stelle, dunque, sembrerebbe aver allontanato il sorpasso da parte di Fratelli d’Italia, che viaggerebbe comunque su una percentuale ormai superiore alla metà di quella del Carroccio. Quest’ultimo, invece, proseguirebbe nel suo trend decrescente, e avrebbe ormai perso 11 punti rispetto alla Supermedia dell’11 luglio 2019, quando toccò il picco record del 37,7%.

Supermedia dei sondaggi politici: l’andamento dei partiti dal 4 marzo 2018 a oggi

Guardando alle coalizioni che si sono presentate alle elezioni del 4 marzo 2018, il centrodestra avrebbe ora il 48,3% contro il 28% del centrosinistra, mentre il Movimento 5 Stelle, nonostante il recupero delle ultime settimane, si attesterebbe comunque su una percentuale sostanzialmente dimezzata rispetto a quella ottenuta alle elezioni politiche di due anni fa.

Supermedia dei sondaggi politici: aree e coalizioni

Infine, le forze che appoggiano l’attuale Governo Conte II assommerebbero il 43,5% dei consensi, quasi 5 punti in meno dell’opposizione di centrodestra.

Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 23 aprile al 6 maggio dagli istituti Demopolis, Demos, EMG, Ipsos, Ixè, Noto, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 7 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.