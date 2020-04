Supermedia sondaggi politici, 23 aprile: cala la Lega, cresce FdI

Nel centrodestra si registrano variazioni opposte per i partiti guidati da Matteo Salvini – ora 7 punti davanti al PD – e da Giorgia Meloni.

La Supermedia dei sondaggi politici, calcolata da YouTrend per Agi, continua a presentare delle variazioni significative per i partiti, in particolare per quelli di centrodestra.

Rispetto alla Supermedia di due settimane fa, infatti, la Lega di Matteo Salvini avrebbe perso un punto percentuale esatto, scivolando così al 28,1%. Al contrario, gli alleati di Fratelli d’Italia registrerebbero la crescita più marcata, guadagnando mezzo punto: la forza politica guidata da Giorgia Meloni avrebbe così, al momento, il 13,6%. Chiude il quadro della coalizione Forza Italia, che recuperando tre decimi si attesterebbe al 6,6%.

Per gli altri partiti, le variazioni rispetto a due settimane fa non supererebbero invece i due decimi di punto: troviamo così il Partito Democratico al 21,1% (esattamente 7 punti dietro la Lega), il Movimento 5 Stelle al 15,1% e Italia Viva al 3,4%. Tutte le rimanenti formazioni sarebbero al di sotto del 3%.

Supermedia dei sondaggi politici: le liste e i partiti

Al centrodestra, pertanto, continuerebbero a mancare pochi decimi per raggiungere il 50% dei consensi, mentre la somma delle liste del centrosinistra varrebbe ora quasi 28 punti percentuali.

Supermedia dei sondaggi politici: aree e coalizioni

Per quanto concerne infine la maggioranza, i partiti che appoggiano l’attuale Governo Conte II arriverebbero in totale al 42,5%, quasi sette punti in meno rispetto all’opposizione di centrodestra.

Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni





[Leggi l’analisi completa su Agi]

[Tutti i sondaggi del 2020 e media mobile]

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 9 al 22 aprile dagli istituti EMG, Euromedia, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 23 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.