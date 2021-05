Politica & social: le tasse sono bellissime (?)

Nuovo appuntamento su RaiNews con il nostro osservatorio settimanale sulla comunicazione social dei leader politici italiani

Questa settimana qualcosa è cambiato. Nell’ultima rilevazione di Politica & social, che ha preso in esame i tweet e i post Facebook e Instagram pubblicati dal 20 al 26 maggio, i temi più discussi dai leader politici italiani hanno mostrato diversi spostamenti.

In primo luogo, è cresciuto notevolmente il numero di contenuti dedicati all’economia, in particolare il Segretario del Partito Democratico passa dal 25% dei suoi post dedicati a questo tema al 45%, mentre il leader della Lega fa registrare un +26%. Ovviamente il focus è stata la proposta di #dote18, segno che, almeno sui social, Enrico Letta sia riuscito a dettare l’agenda di questa settimana.

Dal cartello si osserva chiaramente come all’interno del centrodestra Giorgia Meloni abbia scelto una linea differente: infatti, anche se non manca qualche contenuto dedicato a questa proposta, i suoi post di natura economica sono inferiori rispetto alla settimana precedente. Infine, in una settimana segnata da tante notizie anche di cronaca, Giuseppe Conte non dedica alcun contenuto alle questioni economiche e non si inserisce nello scontro sulle tasse.

Siamo fuori dall’emergenza?

Ma le novità non finiscono qui: per la prima volta la categoria “salute” non compare nelle prime tre posizioni. Le riaperture procedono, il coprifuoco sembra essere un problema ormai superato e la campagna vaccinale avanza positivamente. Così non solo i leader di centrodestra puntano meno sulla categoria “riaperture”, ma persino Roberto Speranza, che solitamente compone l’80% circa dei suoi post su temi sanitari, questa settimana scende al 54%.

A “rubargli” il podio sono stati i diversi contenuti sulle prossime elezioni amministrative: per ovvi motivi Carlo Calenda si conferma il leader che ne parla di più, ma questa settimana sono intervenuti sul tema anche altri leader, nel centrodestra in particolare Antonio Tajani, mentre Luigi Di Maio ha sostenuto con diversi contenuti la campagna elettorale di Virginia Raggi.

Una vittoria tra le polemiche

Un’importante crescita è stata registrata anche per la categoria “cultura”. Diversi post sono stati dedicati ad anniversari e commemorazioni, come quella della Strage di Capaci e dell’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. In particolare, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno ricordato questo avvenimento, rilanciando il messaggio “Non passa lo straniero”.

Estremamente caratterizzanti sono stati i contenuti sulla vittoria dei Maneskin all’Eurovision, non solo perché tantissimi leader si sono congratulati con il gruppo musicale, ma anche perché si possono osservare alcune interessanti differenze:

Se Giuseppe Conte, che con questo post pubblica il contenuto con più interazioni della settimana, sceglie un tono istituzionale, Matteo Renzi recupera il frame della “ricerca della felicità” ricordando gli umili esordi dei giovani musicisti. Ma soprattutto Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che non commentano subito la notizia, utilizzano le polemiche post vittoria per attaccare la Francia confezionando dei contenuti fortemente nazionalistici.

In secondo piano

Un altro importante spostamento rispetto alla settimana precedente c’è stato sul tema immigrazione che in sette giorni perde diverse posizioni. A parlarne di più resta quasi unicamente Giorgia Meloni, che così compone il 28% dei suoi post. Matteo Salvini, invece, come abbiamo visto ha puntato maggiormente sulla tassa di successione dedicando ai migranti solo il 12% dei suoi post.

Ma la settimana è stata purtroppo segnata anche dalla tragedia della funivia Stresa-Mottarone. Quasi tutti i leader hanno manifestato il proprio cordoglio: in particolare Giuseppe Conte ha pubblicato il 27% dei suoi contenuti sull’accaduto e Matteo Salvini, il primo ad uscire sulla notizia, proprio commentando questo triste episodio ha ottenuto il maggior numero di interazioni.

I fan dei politici su Facebook

Chiudiamo anche questo appuntamento con il punto sui fan delle pagine Facebook dei vari leader. Giorgia Meloni e Matteo Salvini continuano a crescere, ma con un ritmo più contenuto (qui i dati della settimana precedente), mentre ai due si aggiunge Enrico Letta. Segno, forse, che la scelta di puntare su una proposta forte e polarizzante può aver avuto degli effetti positivi. Tra i leader che continuano a perdere like non si registrano variazioni e si confermano Matteo Renzi, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte.