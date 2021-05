Politica & Social: torna al centro l’immigrazione

Torna l’osservatorio sulla comunicazione social dei leader politici italiani, curato da YouTrend per RaiNews

In questa settimana di Politica & social, che ha preso in esame i tweet e i post Facebook pubblicati dal 13 al 19 maggio dai principali leader politici italiani, si è acceso il dibattito sull’immigrazione: il tema è passato dalla decima alla quarta posizione tra gli argomenti più trattati, dopo economia, politica e salute.

La crescita di questo argomento è dovuta in particolar modo ai contenuti postati da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che hanno provato con forza a dettare l’agenda social su questo tema, mentre altri leader, compreso il loro alleato di coalizione Antonio Tajani, hanno cercato di evitare il più possibile il dibattito.

Tra le notizie più commentate c’è sicuramente il caso Gregoretti e la scelta della Spagna di inviare l’esercito a Ceuta per l’alto numero di sbarchi, ma anche l’archiviazione dell’inchiesta sulla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete. Queste, in particolare, hanno comportato anche un frequente riferimento ai temi sulla giustizia e sull’Europa.

Di Europa si è parlato anche rispetto a contenuti economici e geopolitici. In particolare, Enrico Letta ha condiviso il suo incontro con la Presidente della Commissione Europea mentre Luigi Di Maio ha parlato della convocazione di un Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea sulla situazione in Medio Oriente. Conflitto che, rispetto alla settimana scorsa, ha visto intervenire pochi leader al di fuori di Matteo Salvini ed Enrico Letta.

Le riaperture

A livello nazionale i temi economici sono stati composti in gran parte dal focus sulle riaperture, tanto che questa settimana l’argomento che lega insieme economia e salute è stato utilizzato da diversi leader e non solo dal centrodestra. Tra quelli che ne hanno parlato di più, commentando anche il piano che prevede lo slittamento e l’eliminazione del coprifuoco, non compare però Salvini, che rispetto alla scorsa settimana ha puntato maggiormente su altro.

Polarizzazione e popolarizzazione

I post dedicati alle prossime elezioni amministrative diventano un argomento su cui punta quasi esclusivamente Carlo Calenda, ma la categoria Politica e Istituzioni è stata comunque tra le più utilizzate anche in ragione di diversi scontri tra le forze politiche: Giorgia Meloni attacca Matteo Orfini riguardo al caso Sea Watch, Letta e Salvini continuano la loro dialettica e Giuseppe Conte interviene sul tema dei vitalizi, legato alla sentenza sul caso Fromigoni, e sulla Presidenza del Copasir.

Tra le tante strategie comunicative utilizzate non si registrano solo esempi di polarizzazione, ma anche numerosi richiami a contenuti pop. Tra questi va segnalato sicuramente il saluto a Franco Battiato, che per Giuseppe Conte è risultato essere il contenuto con più interazioni.

I fan dei politici su Facebook

Questa settimana come hanno reagito gli utenti ai messaggi social dei leader? Abbiamo introdotto nell’analisi l’andamento dei fan delle loro pagine Facebook: quelle che crescono maggiormente sono le pagine di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, mentre tra coloro che nella settimana appena passata hanno perso più fan ci sono Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Le ragioni di questi spostamenti possono essere tanti e sicuramente il gradimento sui social non deve essere confuso con il consenso politico-elettorale, ma rappresentano comunque un indicatore interessante, soprattutto se il trend si confermerà anche la prossima settimana. Lo scopriremo…