Supermedia dei sondaggi politici, 28 gennaio: stabili o in crescita i 5 partiti principali

Stabili Lega e FdI. Cresce lievemente il PD (+0,3 punti), mentre M5S e FI guadagnano rispettivamente 6 e 8 decimi rispetto a due settimane fa.

Come sta impattando la crisi di governo sui sondaggi? La Supermedia YouTrend per Agi delle intenzioni di voto registra variazioni interessanti rispetto a due settimane fa. Innanzitutto, la Lega sarebbe praticamente stabile al 23,6% (+0,1%), così come Fratelli d’Italia, che avrebbe il 16,3%. In crescita sarebbero invece il PD (+0,3%), che toccherebbe il 19,9%, e soprattutto Movimento 5 Stelle e Forza Italia, i quali, guadagnando rispettivamente 6 e 8 decimi di punto rispetto alla Supermedia di due settimane fa, ora avrebbero il 14,8% e l’8,2%: si tratta di un balzo in avanti non trascurabile per due partiti che, negli ultimi mesi, nei consensi erano in calo o in una fase di stagnazione. Tra il 3 e il 4% troviamo poi Azione, La Sinistra e Italia Viva; sotto il 2% +Europa e i Verdi.

Aggregando queste percentuali, il centrodestra avrebbe il 49% dei consensi, superando sia la maggioranza uscente (ferma al 41,2%) sia il centrosinistra “classico”, cioè quello che ha corso alle elezioni politiche del 2018 e che ora si piazzerebbe al 28,5%.

[Leggi l’analisi completa su Agi]

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 14 al 27 gennaio dagli istituti Demopolis, EMG, Euromedia, Ipsos, Noto, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 28 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.