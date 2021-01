Supermedia dei sondaggi politici, 14 gennaio: calano M5S e PD

Ciascuna delle due principali forze di Governo perde un punto rispetto alla Supermedia del 24 dicembre

Con l’apertura della crisi di Governo, la prima Supermedia dei sondaggi politici del 2021 registra variazioni interessanti rispetto al 24 dicembre, con un netto calo per le forze di Governo: il PD perde infatti un punto e il Movimento 5 Stelle 9 decimi, scivolando rispettivamente al 19,6% e al 14,2%. Si tratta dei valori più bassi da marzo 2020 per il Movimento 5 Stelle e da gennaio 2020 per il PD.

Sul fronte opposto, sono invece sostanzialmente stabili i partiti di centrodestra, con la Lega al 23,5% (il minimo degli ultimi due anni e mezzo), Fratelli d’Italia al 16,3% (il massimo da quando è nata) e Forza Italia al 7,4%. A crescere più di tutti gli altri (+0,7 punti) è però Azione di Carlo Calenda, che tocca il 3,9%. Chiudono il quadro Italia Viva al 3,3%, La Sinistra al 3,2%, +Europa al 2,1% e i Verdi al 2%.



Se aggreghiamo queste percentuali sulla base degli schieramenti che si sono presentati alle elezioni politiche del 2018, si osserva come il centrodestra (48.2%) risulti avere il doppio dei consensi del centrosinistra (29%). Se invece guardiamo agli attuali equilibri maggioranza-opposizione, scopriamo come le forze che sostengono il Conte II abbiano 8 punti in meno rispetto all’opposizione di centrodestra.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 1 al 13 gennaio dagli istituti EMG, Euromedia, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 14 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.