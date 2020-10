Sondaggio Quorum/YouTrend per Agi: quanto varrebbe una Lista Conte?

Abbiamo di nuovo sondato il potenziale elettorale di una lista riconducibile al Presidente del Consiglio

11,5%: è questa la percentuale che otterrebbe una ipotetica lista riconducibile al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte qualora si presentasse alle elezioni: il partito del Premier, pur non esistendo nella realtà, sarebbe quindi in calo rispetto alla nostra rilevazione di giugno per Sky TG24 (quando era al 14,3%). Questa lista sottrarrebbe comunque consensi soprattutto al Movimento 5 Stelle ma anche al Partito Democratico: il primo infatti scivolerebbe al 12,3%, mentre il secondo si piazzerebbe al 15,6%, venendo superato da Fratelli d’Italia (16,4%). Per quanto riguarda il resto del centrodestra, la Lega si confermerebbe essere la lista più votata col 25,2%, mentre Forza Italia avrebbe il 5,3%. Italia Viva scivolerebbe poi all’1,5%, venendo superata sia da Azione (3,5%) che da +Europa (1,6%).

Il tasso di astenuti e indecisi, infine, sarebbe pari al 42,3%.

Nota metodologica: sondaggio sottoposto il 7 ottobre 2020 con metodo CAWI a un campione di 502 rispondenti rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, indagato per quote di sesso ed età incrociate, macroarea di residenza e titolo di studio. Margine d’errore campionario con intervallo di confidenza al 95%: +/- 4,4%.