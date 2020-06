Supermedia dei sondaggi politici, 25 giugno: la Lega 5 punti davanti al PD

Situazione sostanzialmente stabile rispetto a due settimane fa nei consensi per i partiti. Vediamo le percentuali nel dettaglio.

In base alla Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi, la Lega avrebbe il 25,7%, arretrando di tre decimi rispetto alla Supermedia di due settimane fa. Al contrario il Partito Democratico guadagnerebbe 2 decimi portandosi al 20,6%.

Per tutte le altre forze politiche la situazione sarebbe sostanzialmente invariata rispetto a due settimane fa, con variazioni non superiori al decimo di punto. Dietro al Carroccio e ai Dem, in ogni caso, troviamo il Movimento 5 Stelle al 16%, seguito a breve distanza da Fratelli d’Italia (14,6%), poi da Forza Italia (7%) e da Italia Viva (3,2%). Le restanti formazioni avrebbero meno del 3% dei consensi.

Aggregando le percentuali sulla base di maggioranza e opposizione, emerge che i partiti che appoggiano il Governo Conte II totalizzerebbero il 42,5% dei consensi, contro il 48,3% delle forze di centrodestra.

Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni

Ma che scenario si verificherebbe se aggregassimo le percentuali sulla base delle coalizioni che hanno corso alle elezioni politiche del 2018? Il centrodestra, come detto, avrebbe il 48,3% dei consensi, mentre il centrosinistra il 28%. Il Movimento 5 Stelle, invece, sarebbe oramai a una percentuale più che dimezzata rispetto alle elezioni politiche di due anni fa, ma di poco inferiore a quella delle europee di maggio 2019.

Supermedia dei sondaggi politici: aree e coalizioni

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal’11 al 24 giugno dagli istituti Demopolis, Demos, EMG, Euromedia, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 25 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.