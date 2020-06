Supermedia sondaggi politici, 11 giugno: quanto vale il partito di Conte?

Oltre alle intenzioni di voto, alcuni istituti demoscopici hanno iniziato a rilevare il potenziale bacino elettorale di una lista del Premier.

Situazione piuttosto stazionaria nelle intenzioni di voto del nostro Paese: in base alla Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi, la Lega avrebbe il 26%, perdendo tre decimi rispetto alla Supermedia di due settimane fa. Si tratta della variazione più significativa, perché per tutte le altre forze politiche la variazione su base bisettimanale non si discosterebbe dal +/-0,2%. Dietro al Carroccio, in ogni caso, troviamo il Partito Democratico (20,4%), seguito dal Movimento 5 Stelle (16,1%), da Fratelli d’Italia (14,6%), da Forza Italia (7%) e da Italia Viva (3,2%). Tutte le formazioni restanti avrebbero meno del 3% dei consensi.

La somma dei partiti che compongono la maggioranza attuale, pertanto, varrebbe 42,3 punti percentuali, esattamente 6 in meno rispetto all’opposizione di centrodestra.

Per la prima volta, questa settimana tre istituti demoscopici hanno sondato il potenziale bacino elettorale di una “Lista Conte”: essa avrebbe tra i 12 e i 15 punti e sottrarrebbe elettori principalmente al centrosinistra e al Movimento 5 Stelle, ma in parte minore anche al centrodestra. In base alle rilevazioni di Quorum e Ixè, inoltre, un partito del Premier potrebbe potenzialmente portare alle urne anche una fetta di indecisi e astenuti.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 28 maggio al 10 giugno dagli istituti EMG, Euromedia, Ipsos, Ixè, Quorum, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 11 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.