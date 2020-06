Supermedia dei sondaggi politici, 18 giugno: Lega primo partito col 25,6%

Il primo partito del Paese (la Lega) avrebbe nei sondaggi meno di 11 punti in più rispetto al quarto (Fratelli d’Italia).

Questa settimana la Supermedia dei sondaggi politici curata da YouTrend per Agi mostra variazioni piuttosto contenute rispetto a due settimane fa: tranne la Lega (25,6%) e il Partito Democratico (20,2%) che arretrano rispettivamente di tre e due decimi, tutte le altre forze politiche registrano variazioni nulle o comunque trascurabili (+/- 0,1%). Dietro ai Dem, in ogni caso, troviamo il Movimento 5 Stelle al 16,1%, Fratelli d’Italia al 14,7%, Forza Italia al 7,2% e Italia Viva al 3,1%. Le restanti liste non supererebbero il 3% dei consensi.

Supermedia dei sondaggi politici: le liste e i partiti

Proviamo ora ad aggregare le liste sulla base degli attuali equilibri parlamentari: la maggioranza che appoggia il governo Conte II (41,9%) risulterebbe in questo caso più indietro rispetto all’opposizione di centrodestra (48,5%).

Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni



A livello di aree e coalizioni, dunque, il centrodestra unito sarebbe il primo schieramento del Paese, mentre il centrosinistra (se considerato composto dalle liste che hanno corso alle elezioni del 4 marzo 2018) avrebbe il 27,6%. Il Movimento 5 Stelle viaggerebbe invece su percentuali più che dimezzate rispetto alle elezioni politiche di due anni fa ma di poco inferiori rispetto alle ultime elezioni europee.

Supermedia dei sondaggi politici: aree e coalizioni

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 3 al 17 giugno dagli istituti EMG, Euromedia, Ipsos, Ixè, Noto, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 11 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.