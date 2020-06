Supermedia sondaggi politici, 4 giugno: la Lega scende ai livelli di giugno 2018

Il Carroccio torna sotto il 26%, mentre anche il PD soffre la Fase 2. M5S si rafforza e FDI tocca un nuovo massimo.

Settimana molto significativa nella Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi, che fa segnare due record: positivo per Fratelli d’Italia, negativo per la Lega.

Non si ferma infatti il calo del partito di Matteo Salvini, che cede mezzo punto rispetto a due settimane fa e scende sotto la soglia del 26%, al 25,9%. Per il Carroccio si tratta del peggior dato da due anni, quando nel giugno 2018 vide la luce il governo gialloverde Conte I. Il Partito Democratico cederebbe anche di più (-0,6%, 20,4%), mantenendosi sopra la soglia del 20%. Per il partito di Nicola Zingaretti continua il trend di lieve calo cominciato con l’inizio della fase 2 (-0,9% in 4 settimane). Il Movimento 5 Stelle, al contrario, si rafforza tornando sopra quota 16% (+0,3%, 16,1%).

Dicevamo nell’introduzione del nuovo massimo storico per Fratelli d’Italia (14,6%). La formazione di Giorgia Meloni avrebbe raddoppiato i suoi consensi nei 9 mesi del governo Conte II, mantenendosi nelle ultime settimane sempre intorno ai -2 punti da M5S. Buon dato bisettimanale per Forza Italia (+0,5%, 7,2%) e per Azione di Carlo Calenda (+0,4%, 2,5%), che si avvicina a La Sinistra e Italia Viva.

Supermedia dei sondaggi politici: le liste e i partiti

Negli ultimi tre mesi, come si nota dal grafico storico della Supermedia, il divario fra M5S e FDI non ha mai superato il 2,5%, e sembra ora essersi assottigliato ancora di più.

Supermedia dei sondaggi politici: l’andamento dei partiti dal 4 marzo 2018 a oggi



La coalizione di centrodestra si rafforza grazie alla crescita di FI e FDI e raggiunge il 48,6%, mentre il centrosinistra accusa il calo del PD tornando sotto il 28%.

Supermedia dei sondaggi politici: aree e coalizioni

I partiti che compongono la maggioranza del Conte II, invece, toccherebbero il 42,3%, più di 6 punti meno dell’opposizione di centrodestra.

Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni



NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 21 maggio al 4 giugno dagli istituti Demopolis, EMG, Euromedia, Ixè, Noto, Piepoli, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 4 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it