Supermedia Supermedia sondaggi politici, 30 aprile: calo per la Lega, recupero per M5S e FI

La Supermedia YouTrend per Agi mostra un calo dell’1,3% per il Carroccio, che avrebbe ora 6 punti in più del PD. Boccate d’ossigeno per M5S e FI.

Si chiude il primo quadrimestre del 2020, e anche questa settimana la Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi continua a registrare novità significative rispetto a due settimane fa. Innanzitutto, in casa centrodestra, la Lega perderebbe l’1,3%, portandosi al 27,2%. Al calo del Carroccio si contrapporrebbe una boccata d’ossigeno per Forza Italia, che recuperando 8 decimi tornerebbe sopra il 7%. Fratelli d’Italia, invece, sarebbe ferma al 13,5% di due settimane fa. Nella maggioranza, il PD avrebbe il 21,2%, cioè esattamente 6 punti in meno del Carroccio, mentre il Movimento 5 Stelle, crescendo di 7 decimi, si porterebbe al 15,8%. Tutte le restanti forze politiche, invece, sarebbero al di sotto del 4% e farebbero registrare variazioni non superiori ai 3 decimi di punto. Supermedia dei sondaggi politici: le liste e i partiti Aggregando le percentuali sulla base di maggioranza e opposizione, emerge che i partiti che appoggiano il Governo Conte II totalizzerebbero il 43,2% dei consensi, contro il 48,7% delle forze di centrodestra. Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni Ma che scenario si verificherebbe se aggregassimo invece le percentuali di lista sulla base delle coalizioni che hanno corso alle elezioni politiche del 4 marzo 2018? Il centrodestra, come detto, avrebbe il 48,7% dei consensi, mentre il centrosinistra il 28%. Il Movimento 5 Stelle, invece, sarebbe oramai a una percentuale più che dimezzata rispetto alle elezioni politiche di due anni fa. Supermedia dei sondaggi politici: aree e coalizioni [Leggi l’analisi completa su Agi] [Tutti i sondaggi del 2020 e media mobile] NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 16 al 29 aprile dagli istituti EMG, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 30 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.