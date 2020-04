Supermedia sondaggi politici, 2 aprile: boccata d’ossigeno per il Movimento 5 Stelle

Tutti i 5 partiti principali, con l’eccezione del PD che perderebbe 3 decimi, sarebbero in crescita rispetto a due settimane fa

Torna puntuale come ogni settimana l’appuntamento con la Supermedia dei sondaggi politici, elaborata da YouTrend per Agi.

La forza che registrerebbe la crescita maggiore rispetto a due settimane fa sarebbe il Movimento 5 Stelle, che guadagnarebbe 6 decimi di punto portandosi al 14,8%. Ma a segnare una variazione positiva, tra le cinque forze politiche maggiori, ci sarebbero anche la Lega (+0,3%) che si porterebbe al 29,4%, Fratelli d’Italia (+0,2%) che continuerebbe la sua ascesa toccando il 13,1% e Forza Italia (+4 decimi) che avrebbe il 6,4%. Insomma, tra i partiti principali, l’unico a calare sarebbe il Partito Democratico, che perderebbe 3 decimi rispetto a due settimane fa e avrebbe il 21,1%.

Per quanto concerne poi le forze al di sotto del 4%, La Sinistra e +Europa registrebbero i cali più significativi, perdendo rispettivamente 6 e 5 decimi. Variazioni invece più contenute (non superiori allo 0,2%) per Italia Viva, Verdi e Azione.

Supermedia dei sondaggi politici: le liste e i partiti

Nonostante questa ripresa, però, il Movimento 5 Stelle resterebbe su percentuali ormai più che dimezzate rispetto al 4 marzo 2018 e inferiori di 2 punti rispetto alle elezioni europee dello scorso maggio. Al contrario, tanto la coalizione di centrodestra quanto quella di centrosinistra registrerebbero una crescita marcata rispetto alle politiche 2018, mentre rispetto alle europee 2019 il centrosinistra avrebbe 2 punti in più ma il centrodestra solo 2 decimi.

Supermedia dei sondaggi politici: aree e coalizioni

Se confrontiamo infine l’attuale maggioranza con inizio settembre, quando il Conte II muoveva i primi passi, si osserva un calo di 4 punti per le forze che appoggiano l’attuale Esecutivo. Al contrario, la crescita per l’opposizione di centrodestra rispetto allo stesso momento sarebbe superiore a 3 punti.

Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 19 marzo al 1 aprile dagli istituti EMG, Euromedia, Ipsos Ixè, Noto, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 2 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www. sondaggipoliticoelettorali.it.