Supermedia sondaggi politici, 19 marzo: come variano i consensi dei partiti con l’emergenza Coronavirus

Calano Lega, M5S e Forza Italia, mentre crescono PD e Fratelli d’Italia. La Sinistra cresce e supera Italia Viva di Renzi.

La Supermedia dei sondaggi politici, elaborata anche questa settimana da YouTrend per Agi, mostra delle variazioni significative per tutti i partiti rispetto a due settimane fa.

Innanzitutto, al calo di mezzo punto della Lega (ora al 29,6%) si contrappone una crescita, sempre di cinque decimi, del Partito Democratico (21,4%): la distanza tra le due forze principali si è dunque affievolita ed è ora pari al7,7%. Più indietro, il Movimento 5 Stelle perderebbe lo 0,3%, attestandosi così al 14,2%: si tratta di una percentuale di poco superiore a quella di Fratelli d’Italia (12,9%), che nel frattempo ha guadagnato tre decimi. Il terzo partito del centrodestra, Forza Italia, calerebbe invece della stessa percentuale del Movimento 5 Stelle e avrebbe il 6,0%.

Tra le forze politiche al di sotto del 5% si registrerebbe nel frattempo un sorpasso non trascurabile: Italia Viva perderebbe sei decimi di punto e scivolerebbe al 3,2%, venendo così superata – seppur di poco – da La Sinistra (3,3%), la lista riconducibile grossomodo ai gruppi parlamentari di Liberi e Uguali e il cui unico esponente nel governo Conte II è Roberto Speranza. Forse anche per via del ruolo di primo piano che sta avendo in questa crisi, l’attuale Ministro della Salute ha infatti portato La Sinistra a fare un balzo in avanti di una percentuale equivalente – ma di segno opposto – a quella persa dal partito di Matteo Renzi.

Infine, si registrerebbero variazioni più contenute o nulle per +Europa (2,2%), i Verdi (2,0%) e Azione (1,9%).

Aggregando le percentuali di lista sulla base delle forze che si sono presentate alle elezioni del 4 marzo 2018, il centrodestra, complessivamente, avrebbe ora il 48,9% dei consensi, e quindi una ventina di punti in più rispetto alla coalizione di centrosinistra (28,8%).

Se però consideriamo la somma delle forze che appoggiano l’attuale governo Conte II, si osserva come la maggioranza attuale conti per il 42,1% (mentre per l’appunto l’opposizione di centrodestra avrebbe il 48,9%).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 5 al 18 marzo dagli istituti Demos, EMG, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 19 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.