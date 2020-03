Sondaggi politici Ixè 17 marzo: Lega e Partito Democratico stabili

Rimane invariato il distacco tra la Lega e i Dem. Nel resto della maggioranza cresce La Sinistra, mentre calano Italia Viva e M5S.

Sondaggi politici – Anche questo martedì è andata in onda in prima serata su Rai 3 la trasmissione CartaBianca condotta da Bianca Berlinguer. Dopo le interviste ai vari ospiti, sono state diffuse le intenzioni di voto elaborate dall’istituto Ixè.

Rispetto a sette giorni fa il quadro politico non è mutato significativamente. La coalizione di centrodestra nel suo complesso raccoglierebbe il 47,3% (-0,2%); in particolare rimarrebbe invariata la percentuale di consensi della Lega di Matteo Salvini (27%). Tra i partner minori della coalizione Fratelli d’Italia sarebbe la formazione che calerebbe in maggior misura, scivolando giù di quasi mezzo punto percentuale (13%). Di segno negativo pure la lista Cambiamo! di Giovanni Toti, che si attesterebbe allo 0,7% (-0,3%). Infine, Forza Italia incrementerebbe di mezzo punto, attestandosi così al 6,6%.

Tra le forze della maggioranza, il Partito Democratico si attesterebbe allo stesso livello della settimana scorsa (22%), lasciando così invariato in distacco dalla Lega (4,5 punti). Registrerebbe poi una crescita sostenuta La Sinistra, che guadagnerebbe mezzo punto portandosi al 3,8%. Di segno negativo il Movimento 5 Stelle, che nel giro di una settimana perderebbe sette decimi scivolando al 14,9%, a poco meno di due punti da Fratelli D’Italia. Anche i consensi di Italia Viva scenderebbero in questa settimana: la formazione renziana perderebbe per la seconda settimana di fila altri 0,2 punti percentuali attestandosi così al 2,4%.

Tra le formazioni minori del centrosinistra si registrerebbe un lieve incremento per + Europa (2,4%). Infine, calerebbero sia Europa Verde (-0,3%), sia Azione (-0,1%) che otterrebbero rispettivamente l’1,6% e l’1%.

Ultimo ma non meno importante, il livello degli astenuti e degli indecisi, che aumenterebbe di 0,6 punti.