Sondaggi politici Ixè, 10 marzo: Lega al 27%

Prosegue il recupero del PD nei confronti della Lega. Nel resto della maggioranza sale La Sinistra e scendono Italia Viva e M5S.

Sondaggi politici – Come ogni martedì è andata in onda la trasmissione CartaBianca, con la conduzione di Bianca Berlinguer, su Rai 3. In coda al programma sono stati presentati dall’Istituto Ixè le rilevazioni settimanali delle intenzioni di voto.

Rispetto alla settimana scorsa il quadro non è cambiato nella sostanza. Tra le forse della maggioranza si registrerebbe un ulteriore avanzamento del Partito Democratico, che guadagnerebbe mezzo punto attestandosi al 22,5% (a meno quattro punti e mezzo dalla Lega). Lieve calo per il Movimento 5 Stelle: la formazione guidata dal “reggente” Vito Crimi perderebbe soltanto un decimo di punto rimanendo al 15,6%. Più marcata la discesa di Italia Viva: la formazione governativa calerebbe di 0,2 punti scendendo al 2,6%.

La coalizione di centrodestra nel complesso raccoglierebbe il 47,5% (-0,2%). Nello specifico, la Lega di Matteo Salvini perderebbe due decimi attestandosi al 27%. Di segno negativo pure Forza Italia, di poco sopra alla soglia del 6%. Stabile al 13,4% la formazione guidata da Giorgia Meloni Fratelli d’Italia. Concludendo la rassegna della coalizione troviamo la lista Cambiamo! di Giovanni Toti che si attesterebbe all’1%.

Tra le forze minori del centrosinistra, assistiamo alla crescita di mezzo punto percentuale de La Sinistra, che con questo incremento si attesterebbe al 3,3%. Di segno opposto le variazioni di Europa Verde (-0,3%) e di Azione di Carlo Calenda (-0,4%), che avrebbero rispettivamente l’1,9% e l’1,1%. Infine, rimarrebbe invariato rispetto alla settimana scorsa il consenso per +Europa (2,3%).

Ultimo ma non meno importante, il livello degli astenuti e degli indecisi diminuirebbe di 0,4 punti,