Coronavirus, la sobrietà paga: ecco le strategie (non solo social) dei politici

Analizziamo le mosse comunicative dei leader politici, sia di maggioranza che di opposizione, in queste settimane segnate dall’emergenza Coronavirus

Dall’inizio di febbraio, nei media italiani si è iniziato a parlare in modo sempre più insistente e allarmato del COVID-19, sino all’emergenza che ha portato all’emanazione del decreto #iorestoacasa. In questo contesto, i social media sono stati un mezzo preziosissimo sia per la politica, che ha potuto così informare velocemente la popolazione sull’evolversi della situazione, sia per i cittadini, che dalla quarantena hanno potuto comunicare con i propri cari e restare aggiornati.

Secondo i dati CENSIS, un italiano su tre usa Facebook come fonte di informazione (precisamente il 31%) e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, anche i nostri leader politici hanno – a diverso titolo e con diverse modalità – utilizzato i social media come strumenti principali per comunicare con i cittadini, i quali a loro volta hanno risposto con un incremento del numero di utenti impegnati a seguire attivamente i canali istituzionali e personali dei leader.

Proprio per questo, analizzare i social media dei principali leader italiani può essere un modo per capire come, nelle ultime settimane, la comunicazione sia stata il primo, vero, grande ostacolo della sfera pubblica: tra surplus di informazioni, posizionamenti politici, fake news e appelli a cittadini ed istituzioni, i politici italiani non sono rimasti in silenzio.

Su Facebook, ad esempio, sono stati condivisi nell’ultimo mese oltre mille post dai principali leader politici (1087 post in totale): il 40% di questi proviene dal profilo di Matteo Salvini (435 post), mentre solo il 6% sono comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (70 post).

Iniziamo, nella prossima pagina, con l’analisi dei social dei leader di maggioranza!