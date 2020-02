Sondaggi politici Ixè, 18 febbraio: due punti di distacco tra FdI e M5S

Si accorciano le distanze tra il M5S e Fratelli d’Italia, mentre prosegue il calo della Lega. Sale il PD e scende Italia Viva.

Sondaggi politici – Si rinnova l’appuntamento del martedì con il sondaggio sulle intenzioni di voto elaborato dall’Istituto Ixè e diffuso su CartaBianca.

Rispetto a sette giorni fa, tra i partiti della maggioranza si registrerebbero variazioni di segno opposto. Il Partito Democratico incrementerebbe infatti di quasi mezzo punto percentuale, portandosi al 20,5%. Il consenso del Movimento 5 Stelle rimarrebbe invariato al 14,9%, mentre scivolerebbe al 3% Italia Viva: la formazione del senatore Matteo Renzi perderebbe altri due decimi di punto.

La coalizione di centrodestra unita calerebbe in una settimana di 0,3 punti e si attesterebbe a quota 48%. In particolare, la Lega di Matteo Salvini perderebbe mezzo punto percentuale, arrivando al 27,5%, mentre non si arresterebbe la crescita di Fratelli d’Italia: la formazione di Giorgia Meloni guadagnerebbe 0,2 punti portandosi al 12,9%. In leggero aumento Forza Italia, che si attesterebbe al 6,9%, mentre Cambiamo! di Giovanni Toti scenderebbe allo 0,7%.

Tra le forze minori del centrosinistra, +Europa rimarrebbe stabile al 2,8%, mentre Europa Verde calerebbe di 0,2 punti (1,8%). La Sinistra si manterrebbe al di sopra del 3%, guadagnando 2 decimi (3,2%). Infine, Azione di Carlo Calenda crescerebbe di 0,2 punti toccando quota 1,6% nei consensi.

Ultimo ma non meno importante, il livello degli indecisi ed astenuti: quest’ultimo incrementerebbe di tre decimi di punti, attestandosi al 38,8%.