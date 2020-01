Sondaggi politici Ixè, 28 gennaio: Fratelli d’Italia al 12%

Il partito di Giorgia Meloni è l’unico a crescere significativamente. In calo il Carroccio, che si attesterebbe al 28,2%.

Sondaggi politici – L’istituto Ixè diretto da Roberto Weber ha diffuso le intenzioni di voto a livello nazionale durante la trasmissione CartaBianca andata in onda in prima serata su Rai 3.

Rispetto a sette giorni fa, all’interno della maggioranza ci sarebbero delle variazioni dei livelli di consenso. Il Partito Democratico tornerebbe a quota 20% (+0,1%), accorciando ulteriormente le distanze con la Lega per via del suo cospicuo calo (-0,5%). Il Movimento 5 Stelle scenderebbe nuovamente sotto il 16%, perdendo i due decimi di punto guadagnati la scorsa settimana. Italia Viva scenderebbe per la seconda settimana di fila e si attesta al 3,6%.

La coalizione di centrodestra nel suo complesso rimarrebbe stabile al 47,7%, ma al suo interno sarebbero variati i rapporti di forza: in particolare la Lega di Matteo Salvini perderebbe mezzo punto percentuale e si attesterebbe al 28,2%, totalizzando il peggior risultato registrato da questo istituto dal mese di settembre. Anche questa settimana assistiamo al travaso di voti dalla Lega verso Fratelli d’Italia. Difatti, il partito guidato da Giorgia Meloni incrementerebbe di 0,7 punti percentuali portandosi al 12% e totalizzando il secondo record di fila. Forza Italia di Silvio Berlusconi calerebbe di 0,4 punti (6,9%), e infine rimarrebbe invariato il livello di consenso per la formazione Cambiamo! di Giovanni Toti.

Tra le forze minori del centrosinistra, si registrerebbe un balzo in avanti di mezzo punto percentuale di Europa Verde (2,4%), mentre +Europa calerebbe solo di due decimi di punto (3,2%). Con la stessa percentuale della formazione guidata da Benedetto Della Vedova, ci sarebbe La Sinistra (+0,1%). Infine, Azione di Carlo Calenda arretrerebbe soltanto di un decimo di punto (1,3%).

Il livello degli indecisi ed astenuti incrementerebbe di 1,4 punto percentuale, attestandosi al 36,1%.