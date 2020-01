Sondaggi politici Ixè, 21 gennaio: cala la Lega e sale Fratelli d’Italia

Prosegue il travaso di consensi dalla Lega a Fratelli d’Italia. Tra le forze della maggioranza recupera il M5S e cala il PD.

Sondaggi politici – Anche questo martedì l’Istituto Ixè ha diffuso le intenzioni di voto all’interno della trasmissione CartaBianca in onda su Rai 3.

Rispetto alla scorsa settimana, il Movimento 5 Stelle recupererebbe due decimi di punto portandosi nuovamente al di sopra del 16%. Il Partito Democratico scenderebbe al 19,9% (-0,1%), ma accorcerebbe le distanze dalla Lega a causa del suo consistente calo (-0,3%). Torna nuovamente sotto il 4% Italia Viva: la formazione guidata da Matteo Renzi perderebbe 0,3 punti e si attesterebbe al 3,9%.

La coalizione di centrodestra nel giro di sette giorni guadagnerebbe due decimi di punto attestandosi al 47,9%: in particolare, la Lega di Matteo Salvini arretrerebbe di 0,3 punti portandosi al 28,7%. Negli ultimi due mesi e mezzo il carroccio ha perso oltre tre punti percentuali. Il calo della Lega sarebbe compensato in buona parte dall’incremento di Fratelli d’Italia, guidata da Giorgia Meloni. Difatti, anche questa settimana la formazione guadagnerebbe quasi mezzo punto, arrivando a totalizzare un nuovo record (11,3%). Forza Italia recupererebbe i tre decimi persi la scorsa settimana (7,3%). Infine, Cambiamo! di Giovanni Toti arretrerebbe allo 0,6%.

Tra le forze minori del centrosinistra, si registrerebbe un balzo in avanti di quasi un punto per +Europa (+0,9%), la quale otterrebbe il 3,4%, mentre anche Europa Verde cresce ma in minor misura (+0,3%), arrivando a sfiorare il 2%. La Sinistra (3,1%) calerebbe di mezzo punto percentuale, mentre Azione di Carlo Calenda incrementerebbe i consensi fino ad arrivare all’1,4%.

Il livello degli indecisi ed astenuti calerebbe di un 1,1 punto percentuale, attestandosi al 34,7%.