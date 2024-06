Elezioni Europee a Napoli: scopri le mappe interattive!

Come sono andate le elezioni europee a Napoli? Scoprilo con le nostre mappe interattive, sezione per sezione!

IL VOTO AL CENTROSINISTRA

IL VOTO AL CENTRODESTRA

Se vuoi scoprire tutte le nostre analisi sul voto alle Elezioni Europee 2024 scarica gratuitamente il nostro report

Avviso: JavaScript è obbligatorio per questo contenuto.

Mappe elaborate da Gabriele Pinto per YouTrend. Fonte shapefile delle sezioni elettorali: Pinto, Gabriele, How to build geocoded precinct boundaries from address lists: the Italian case (April 29, 2022). Available at SSRN: [https://ssrn.com/abstract=4096926]