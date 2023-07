Sondaggi estivi

Secondo lei questa estate è…

La più calda degli ultimi 20 anni 25%

Una delle più calde degli ultimi 20 anni 48%

Nella media rispetto agli ultimi 20 anni 18%

Una delle meno calde degli ultimi 20 anni 4%

Non so 5%

Qual è secondo lei il tormentone italiano dell’estate 2023?

OPZIONE (CANZONE-CANTANTE) – DATO GENERALE – 18-35ENNI – 35-54ENNI – 55+ENNI

Disco Paradise – Fedez, Annalisa, Articolo 31 – 26% – 25% – 28% – 21%

Mon Amour – Annalisa – 25% – 28% – 24% – 26%

Italodisco – The Kolors – 17% – 21% – 20% – 10%

Pazza Musica – Marco Mengoni, Elodie – 13% – 4% – 10% – 24%

Rubami la Notte – Pinguini Tattici Nucleari – 6% – 9% – 6% – 5%

Fragole – Achille Lauro e Rose Villain – 6% – 7% – 5% – 7%

Hollywood – Irama, Rkomi – 3% – 3% – 3% – 2%

Parafulmini – Ernia con Bresh & Fabri Fibra – 2% – 2% – 3% – 1%

Alta Marea – Coez, Frah Quintale – 1% – 1% – 1% – 1%

Un’altra canzone – 1% – 0% – 0% – 3%

Non so (esclusi dal totale) 28% 18% 25% 37%

Secondo lei quale regione ha il mare più bello d’Italia?

Sardegna 39%

Puglia 18%

Sicilia 11%

Calabria 4%

Campania 4%

Toscana 4%

Emilia Romagna 2%

Marche 2%

Veneto 2%

Lazio 2%

Abruzzo 1%

Basilicata 1%

Liguria 1%

Friuli Venezia Giulia 0%

Molise 0%

Non so 9%

Lei possiede un paio di Birkenstock o di modelli simili?

Sì, e li uso abitualmente 14%

Sì, ma non li uso quasi mai 6%

No, ma possiedo sandali simili 14%

No 44%

Non conosco le Birkenstock 18%

Non so 4%

Secondo lei a che età si può essere considerati anziani?

OPZIONE – TOTALE CAMPIONE – 18-34ENNI – 35-54ENNI – 55+ENNI

50 anni – 1% – 3% – 0% – 1%

55 anni – 2% – 1% – 3% – 1%

60 anni – 9% – 15% – 12% – 3%

65 anni – 13% – 19% – 10% – 12%

70 anni – 29% – 33% – 28% – 27%

75 anni – 19% – 13% – 19% – 24%

80 anni – 22% – 11% – 25% – 26%

Non so – 5% – 5% – 3% – 6%

Nota metodologica: sondaggio Quorum/YouTrend svolto con metodologia CAWI tra il 19 e il 21 luglio 2023 su un campione di 811 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età incrociate stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.