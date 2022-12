Cosa pensano gli italiani di Airbnb e delle locazioni brevi?

Ecco i dati emersi da un sondaggio YouTrend per Airbnb e da una ricerca condotta da Airbnb sui propri host

Da un nostro sondaggio per Airbnb emerge che 3 italiani su 4 hanno fatto ricorso a locazioni brevi per fini turistici almeno una volta. Per l’82% degli italiani proprio le locazioni brevi hanno un impatto positivo sull’economia delle città e per l’83% permettono ai proprietari di casa di integrare il proprio reddito per far fronte alle crescenti difficoltà economiche: anche per questo l’82% degli italiani si dice inoltre favorevole al fatto che privati cittadini possano affittare la propria casa attraverso piattaforme come Airbnb. Del resto, nella percezione degli italiani, che corrisponde alla realtà, la maggioranza degli host Airbnb è costituita da famiglie della classe media.

Oltre al sondaggio Quorum/YouTrend per Airbnb, quest’ultima ha condotto una ricerca sui propri host che ha permesso di evidenziare un dato importante: un host su due (50,1% del campione totale) ha scelto di affittare una propria casa su Airbnb per far quadrare i conti e/o per affrontare l’inflazione e il carovita. Inoltre, sempre secondo la stessa ricerca, il 27,7% degli host italiani di Airbnb ha avuto – o comunque teme, a causa del rischio di arretrati nei pagamenti – brutte esperienze con le locazioni a lungo termine. L’aspetto ulteriormente interessante è che nelle grandi città turistiche (Roma, Firenze, Venezia) questo dato si innalza fin quasi alla metà degli host sondati da Airbnb.

Nota metodologica del sondaggio YouTrend per Airbnb Italia sulla popolazione italiana:

Metodo campionario: Metodologia Computer Aided Web Interview (C.A.W.I.);

Interviste totali realizzate: 1104 casi, di cui 500 sulla popolazione italiana, e 200 ciascuno sui comuni di Firenze, Roma e Venezia;

Interviste realizzate tra il 23 e il 30 agosto 2022;

Campione di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia, per quote di genere, età, ripartizione ISTAT di residenza e titolo di studio;

Errore campionario: +/ – 3,9%, intervallo di confidenza 95%;

Software utilizzato: WinCross, Microsoft Excel.

Nota metodologica della ricerca Airbnb Italia sui propri host: