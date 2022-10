Quanto tempo ci vorrà per formare il nuovo governo?

In media in Italia ci vuole un mese e mezzo, un dato molto simile alla media europea.

Le elezioni del 25 settembre hanno visto una netta vittoria della coalizione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni, che ha ottenuto il 44% dei consensi e un’ampia maggioranza parlamentare.

Nelle prossime settimane inizieranno le consultazioni tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i partiti politici. Successivamente, verrà dato l’incarico di formare il governo molto probabilmente a Meloni. A quel punto, dopo un altro giro di consultazioni, verrà sciolta la riserva e Meloni presenterà il proprio governo. Dopo il giuramento, l’esecutivo avrà dieci giorni di tempo per presentarsi davanti al Parlamento e ottenere la fiducia.

Ma quanto ci vorrà ora a formare il governo?

Com’è andata in passato

Per provare a vedere quanto ci metterà il governo di Giorgia Meloni a entrare in carica possiamo vedere cos’è successo nelle precedenti 18 legislature dell’Italia repubblicana.

In media tra la data di elezione e il giuramento del governo sono passati 46 giorni, cioè circa un mese e mezzo. Il governo che ha impiegato più tempo a formarsi è stato il primo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, che impiegò 89 giorni. Quello che invece ci ha messo meno tempo è il quarto governo di Silvio Berlusconi (2008-2011), che giurò 24 giorni dopo le elezioni.

Limitandosi ai governi degli ultimi vent’anni non ancora considerati, vediamo che per formare un esecutivo dopo le elezioni del 2013 – che videro l’exploit del M5S – ci vollero 62 giorni, mentre per formare il secondo governo di Romano Prodi nel 2006 servirono 37 giorni e per il secondo governo Berlusconi nel 2001 furono necessari 29 giorni.

Se si va invece ancora più indietro, si vede che si va dai 38 giorni del 1958 per il secondo governo di Amintore Fanfani agli 83 giorni del 1992 per il governo di Giuliano Amato, passando per i 39 giorni del 1976 per il terzo governo di Giulio Andreotti.

Quanto ci vuole negli altri paesi europei

In Europa, in media, servono 51 giorni per formare un governo dopo le elezioni. Questo è quello che emerge dai dati raccolti dallo European Representative Democracy Data Archive, un archivio curato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Umeå in Svezia.

I paesi più veloci a formare i governi sono Svezia e Francia con 12,5 giorni in mentre, mentre il più lento sono i Paesi bassi con 94 giorni. Ci mettono più di 80 giorni anche Belgio, Finlandia e Austria. Tra i grandi paesi troviamo anche la Germania con 47 giorni, la Spagna con 42 giorni e la Polonia con 45 giorni. Non consideriamo il Regno Unito, in quanto il sistema britannico è diverso da quello tendenzialmente vigente nell’Europa continentale.

Complessivamente, quindi, i tempi medi di formazione degli esecutivi in Italia sono coerenti con quelli degli altri paesi europei. Guardando al tempo mediano, un indicatore che limita il peso degli outlier, vediamo che in Italia è di 39 giorni, mentre in Europa di 37 giorni.