Politiche 2022 – Le mappe del voto a Milano

Il voto a Milano partito per partito, con le mappe per sezione elettorale.

Quali sono le zone di forza dei principali partiti a Milano? Le nostre mappe interattive per sezione sulle elezioni politiche 2022 mostrano che il Terzo Polo ha superato il 30% nel Municipio I, quello più centrale, sottraendo più consensi al centrosinistra rispetto al centrodestra – che si è invece affermato nelle aree dell’estrema periferia del capoluogo lombardo.

CENTRODESTRA

CENTROSINISTRA

FRATELLI D’ITALIA

PARTITO DEMOCRATICO

MOVIMENTO 5 STELLE

LEGA

FORZA ITALIA

AZIONE – ITALIA VIVA

ALLEANZA VERDI SINISTRA



Mappe elaborate da Gabriele Pinto per YouTrend. Fonte shapefile delle sezioni elettorali: Pinto, Gabriele, How to build geocoded precinct boundaries from address lists: the Italian case (April 29, 2022). Available at SSRN: [https://ssrn.com/abstract=4096926]