Come seguire le elezioni politiche

Ecco la nostra guida completa per seguire al meglio il voto del 25 settembre

Domenica 25 settembre dalle 7:00 alle 23:00 si voterà per rinnovare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Vista l’importanza di questa tornata, abbiamo preparato una guida per seguirlo al meglio, sperando possa tornarvi utile.

La scelta, in effetti, è molto ampia:

Per prima cosa, nella giornata di domenica, sui nostri canali social inizieremo un’analisi già dai dati di affluenza parziale delle 12 e delle 19. Successivamente, dalle 23, seguiremo lo spoglio in diretta fino all’ultima scheda con mappe, grafici e correlazioni. Ci troverete quindi su Twitter con l’hashtag #MaratonaYouTrend, su Facebook, su Instagram e sul nostro canale Telegram per farvi arrivare direttamente sul vostro smartphone gli aggiornamenti più importanti.

Le nostre analisi e le nostre “chiamate” saranno anche su Sky TG24 (qui la diretta streaming). Il nostro direttore Lorenzo Pregliasco presenterà alle 23:00 i nostri instant poll (con successivi aggiornamenti) e poi commenterà, grazie al nostro modello di previsione real time, i dati del voto nelle ore successive. Sempre su Sky TG24, ma sul sito, troverete la nostra mappa del voto aggiornata in tempo reale, insieme al nostro Trovapartito, al nostro Trovacollegio e al nostro Seggiometro!

Rai 1 trasmetterà gli exit poll e le proiezioni a cura del Consorzio Opinio, nello Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa che comincerà alle 22:40. La prima proiezione per il Senato è attesa per le 23:50 e quella per la Camera attorno alle 2:00.

Su Rete 4 saranno diffusi intention poll e proiezioni a cura di Tecnè, nello Speciale Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro che comincerà alle 21:25.

La maratona del TG La7 condotta dal direttore Enrico Mentana, invece, comincerà alle 22:00 e seguirà questa tornata con, alle 23:00, un riassunto dei sondaggi SWG dell’ultima settimana e a seguire le proiezioni a cura dello stesso istituto demoscopico.

Infine, vi invitiamo a consultare, oltre all’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno, anche i siti istituzionali dei comuni che più vi interessano, dal momento che di solito tendono ad essere aggiornati prima del Viminale e ad avere dati a livello subcomunale.

Insomma, le possibilità per seguire al meglio questa importante tornata elettorale non mancano: non ci resta quindi che darvi appuntamento a lunedì!