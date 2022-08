Elezioni Politiche 2022, Centrodestra, Centrosinistra, M5S, Azione: tutti i candidati e le liste (IN AGGIORNAMENTO)

Le liste dei candidati per la Camera e il Senato di FDI, FI, PD, Sinistra, +Europa, M5S, Azione

Oggi c’è stata finalmente la pubblicazione di buona parte delle liste dei candidati alle elezioni politiche 2022, seppur in modo ufficioso. Ecco quindi l’elenco completo (ufficioso e provvisorio) delle candidature di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Movimento 5 Stelle e Azione/Italia Viva. Le liste e i candidati sono suddivise per collegi uninominali (di coalizione), collegi plurinominali (di lista) e circoscrizione Estero. Mancano, ad ora fra i partiti maggiori, le liste della Lega, che provvederemo ad aggiungere non appena saranno disponibili.

Va comunque sottolineato che la lista che pubblichiamo è provvisoria e frutto di uno screening ufficioso di YouTrend, senza valore ufficiale. Per compilarla ci siamo affidati alle pubblicazioni dei partiti e degli organi di informazione, ma potrebbero rimanere degli errori o delle parti non aggiornate. Per qualsiasi errore, refuso o correzione, non esitate a scriverci nei commenti o sui nostri canali social!

Clicca qui per scaricare il file con l’elenco completo!