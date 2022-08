Elezioni 2022, Azione-Italia Viva: tutti i candidati e le liste

Le liste dei candidati per la Camera e il Senato pubblicate dalla lista di Renzi e Calenda

Come promesso, di volta in volta pubblicheremo, per i principali partiti, le liste ufficiose dei candidati. Oggi è la volta di Azione-Italia Viva, con le liste per i collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato che sembrerebbero quasi definitive. È importante precisare infatti che si tratta di una lista ancora ufficiosa e che potrebbe vedere piccolissimi cambiamenti all’ultimo minuto. A ogni modo, oggi è l’ultimo giorno per depositare i nominativi dei candidati, e trascorso qualche giorno dovrebbe essere pubblicato anche il documento ufficiale con tutte le liste.

Clicca qui per scaricare il file con l’elenco completo!