Supermedia YouTrend/Agi: su FdI e PD, giù Lega, M5S e FI

I partiti di Meloni e Letta crescono ciascuno di 1 punto rispetto a due settimane fa, mentre calano quelli di Salvini, Conte e Berlusconi

In base alla Supermedia YouTrend/Agi dei sondaggi politici, nelle ultime due settimane i consensi dei partiti sono mutati in maniera molto rilevante. Da una parte, infatti, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico hanno guadagnato un punto ciascuno, mentre a calare – sempre di un punto rispetto a due settimane fa – sono la Lega, il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, che sono quindi i partiti che in termini elettorali stanno maggiormente pagando la caduta del governo Draghi e il ricorso al voto anticipato.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 14 al 27 luglio, è stata effettuata il giorno 28 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 25 luglio), EMG (28 luglio), Euromedia (19 e 26 luglio), Piepoli (17 e 19 luglio), Quorum (25 luglio), SWG (18 e 25 luglio) e Tecnè (16, 21 e 23 luglio).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.