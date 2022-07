Supermedia YouTrend/Agi: M5S perde 1,6 punti in due settimane

La formazione guidata da Giuseppe Conte scivola al 10,7%. Ma a calare è anche la Lega di Salvini.

Prosegue, nella Supermedia YouTrend/Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto, il calo del Movimento 5 Stelle, che arretra al 10,7% perdendo 1,6 punti rispetto a due settimane fa. A calare è anche la Lega di Matteo Salvini, che scivola al 14,5% perdendo 0,4 punti sempre rispetto a due settimane fa. Tra i due partiti principali, invece, Fratelli d’Italia è in testa col 22,5% (un dato praticamente in linea con quello della Supermedia del 23 giugno) e il Partito Democratico in crescita di 0,4 punti al 21,8%.