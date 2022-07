Supermedia YouTrend/Agi: M5S scivola al 10,6%

Nella nostra Supermedia dei sondaggi politici delle ultime due settimane il Movimento 5 Stelle arretra di 1,7 punti

E’ ancora presto per capire il peso nelle intenzioni di voto di Italia per il Futuro di Luigi Di Maio, ma la separazione dal Movimento 5 Stelle ha portato la formazione di Giuseppe Conte a perdere ben 1,7 punti in due settimane, tant’è che ora è al 10,6% nella Supermedia YouTrend/Agi. Al contrario, rispetto a due settimane fa salgono Fratelli d’Italia – che ora tocca il 22,9% – e il Partito Democratico – ora al 21,9%.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 al 29 giugno, è stata effettuata il giorno 30 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 28 giugno), Euromedia (24 giugno), Noto (27 giugno), SWG (14 e 21 giugno) e Tecnè (19 e 26 giugno)..

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.