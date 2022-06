Come sono i consumi energetici degli italiani

Quasi la metà delle famiglie italiane ha il condizionatore e in media lo tiene acceso per sei ore al giorno nei mesi caldi.

La scorsa settimana l’Istat ha pubblicato un report sui consumi energetici in Italia, permettendo di capire quanto le famiglie italiane riscaldano o raffreddano la propria abitazione e come utilizzano l’energia.

Quanto e come si riscalda e raffredda

Il 98,6% delle famiglie italiane ha impianti o apparecchi per riscaldare la propria abitazione. La quota maggiore di chi non ha il riscaldamento, 3,4%, si trova nel Mezzogiorno. Come sistemi, il 65,6% ha un impianto autonomo, il 17,2% apparecchi singoli e un altro 17,2% impianti centralizzati. Questi ultimi sono più utilizzati nel Nord-ovest (34,4%), mentre gli apparecchi singoli vanno di più nel Mezzogiorno (34,7%).

Il 78,5% delle famiglie accende il sistema di riscaldamento quasi tutti i giorni durante i mesi freddi, soprattutto al Nord (88,6%). Il 13,2% delle famiglie lo accende qualche giorno a settimana e il 3,2% qualche giorno al mese, mentre il 5,1% lo usa solo occasionalmente o non lo usa mai. La durata di accensione media giornaliera del riscaldamento supera le 10 ore (10 ore e 25 minuti) al Nord-est, mentre è più bassa nelle regioni del Centro (7 ore e 18 minuti) e del Mezzogiorno (6 ore e 34 minuti). La fascia oraria in cui l’utilizzo è maggiore è quella pomeridiana, spiega Istat.

Il 48,8% delle famiglie italiane dispone inoltre di un sistema di condizionamento, con però differenze geografiche: 51,2% nel Mezzogiorno, 49,1% al Nord e 44,2% al Centro. Il sistema più usato è l’apparecchio singolo caldo/freddo (scelto dal 56,3% delle famiglie con condizionamento), seguito dagli apparecchi singoli di solo raffreddamento (24,2%) e dall’impianto centralizzato o autonomo (19,5%).

Il 28,5% delle famiglie che possiede un sistema condizionamento lo accende tutti i giorni o quasi nei mesi caldi, il 35,3% qualche giorno a settimana, mentre un quarto delle famiglie (24,1%) lo utilizza solo occasionalmente o non lo utilizza mai. Nei mesi caldi i condizionatori sono accesi in media 6 ore e 17 minuti al giorno: circa tre ore nel pomeriggio, due di notte e una la mattina.

Quanto sono diffusi gli elettrodomestici

Il 99,5% delle famiglie italiane possiede il frigorifero e il 97,3% la lavatrice. La lavastoviglie la ha invece il 50,2%, l’asciugatrice il 15,2% e il congelatore esterno al frigorifero il 27,3%.

Il Nord-est è l’area geografica con la maggiore diffusione di questi elettrodomestici, trainato dalla Provincia autonoma di Bolzano, dove il 71,3% ha la lavastoviglie, presente invece solo nel 37% delle famiglie del Mezzogiorno.

La lavastoviglie è più presente nelle famiglie numerose o con bambini: in quelle monocomponente la ha il 38,2%, mentre nelle famiglie con bambini (fino a 6 anni) si raggiunge il 68,3%. Si effettuano in media quasi cinque lavaggi a settimana con la lavastoviglie e quattro con la lavatrice. Nelle famiglie più numerose (cinque componenti e più) si arriva a sette lavaggi medi a settimana, sia per la lavatrice che per la lavastoviglie.

Chi usa lampadine a risparmio energetico

Quasi la metà delle famiglie possiede ancora almeno una lampadina tradizionale, il 95,8% almeno una lampadina a risparmio energetico. Al Nord la metà delle famiglie ha ancora almeno una lampadina tradizionale, mentre la quota scende al 42,8% al Centro e rispettivamente a 38,3% e 39,2% al Sud e nelle Isole.

Le lampadine a risparmio energetico rappresentano la gran parte (80,7%) delle lampadine presenti nelle abitazioni. Nonostante non vengano più commercializzate, le lampadine tradizionali coprono quindi ancora il restante 19,3%. Le lampadine a risparmio energetico sono l’84% del totale delle lampadine nelle famiglie del Mezzogiorno, l’83,1% in quelle del Centro Italia, il 77,6% nelle famiglie residenti al Nord.