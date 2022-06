Supermedia YouTrend/Agi: prosegue il calo di Lega e M5S

Nuova percentuale record per il partito di Giorgia Meloni, che tocca il 22,6%

Insieme per il Futuro, la nuova formazione di Luigi Di Maio, non è ancora stata rilevata dagli istituti demoscopici: vedremo nelle prossime settimane a quanto sarà data. Quello che i sondaggi possono intanto confermarci è il difficile momento che stanno attraversando, in termini di consenso, Lega e M5S, che nella Supermedia YouTrend/Agi perdono 1 e 0,6 punti rispetto a un mese fa. Crescono invece Fratelli d’Italia (che arriva al 22,6%, segnando una nuova percentuale record) e il Partito Democratico (secondo al 21,4%).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 9 al 22 giugno, è stata effettuata il giorno 23 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (14 giugno), Euromedia (14 giugno), Noto (13 giugno), Tecnè (19 giugno) e SWG (14 e 21 giugno).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.