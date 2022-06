Come seguire amministrative e referendum del 12 giugno

Ecco la nostra guida completa per seguire al meglio il voto di domenica

Domenica 12 giugno si terranno le elezioni comunali in 971 comuni italiani, tra cui 4 capoluoghi di regione, oltre ai 5 referendum sulla giustizia. Si tratta di una tornata da seguire con attenzione, dal momento che manca meno di un anno alle prossime elezioni politiche: abbiamo quindi preparato una guida per seguire al meglio questo voto, sperando possa tornarvi utile.

Per prima cosa, sui nostri canali social inizieremo un’analisi già dai dati di affluenza parziale delle 12 e delle 19 di domenica. Alle 23 chiuderanno i seggi e comincerà lo spoglio delle schede dei referendum, mentre quello delle amministrative inizerà lunedì alle 14. Li seguiremo entrambi in diretta – con mappe, grafici e correlazioni – su Facebook, su Twitter con l’hashtag #MaratonaYouTrend, su Instagram e sul nostro canale Telegram, per farvi arrivare direttamente sul vostro smartphone gli aggiornamenti più importanti.

Rai 1 seguirà il voto sia nello Speciale Porta a Porta, che comincerà domenica alle 22:45 e terminerà poco prima dell’1:00, sia nello Speciale TG1, che andrà in onda in diretta dalle 14:00 alle 17:00 di lunedì. Alle 23:00 di domenica – e quindi all’interno della diretta di Bruno Vespa – il Consorzio Opinio dovrebbe diffondere exit poll sui 5 referendum e sulle comunali a Palermo, Genova, L’Aquila, Catanzaro, Verona e Parma. Dopo circa mezz’ora inizierà a diffondere le proiezioni relative ai referendum, mentre le proiezioni sui 6 comuni appena citati saranno diffuse lunedì a partire dalle 14:00 – e quindi all’interno dello Speciale TG1.

Al momento non sappiamo se Mediaset diffonderà exit poll e/o proiezioni. Sappiamo solo che il tema sarà trattato in diretta sia nel programma Zona Bianca, trasmesso su Rete 4 dalle 21:30 all’1:00 di domenica con la conduzione di Giuseppe Brindisi, sia nello Speciale TG4 trasmesso lunedì dalle 14:00 alle 19:00 sulla stessa rete. Lo Speciale TG La7 sarà invece in onda lunedì dalle 14:15 alle 20:00: saranno diffuse, al suo interno, le proiezioni a cura dell’istituto SWG sulle elezioni comunali di Genova, Padova, Palermo, Parma e Verona.

Segnaliamo inoltre che il voto sarà seguito in diretta sui canali all-news RaiNews24, Sky TG24 e TGCOM24. Infine, vi invitiamo a consultare, oltre all’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno, anche i siti istituzionali dei comuni che più vi interessano, dal momento che spesso tendono ad essere aggiornati prima del Viminale.

Come vedete, le possibilità per seguire al meglio questa tornata elettorale non mancano. Appuntamento a domenica!