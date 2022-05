La storia dei referendum abrogativi in Italia

Dal 1974 si sono tenuti 67 referendum abrogativi con un’affluenza media del 52%

Il 12 giugno gli elettori italiani saranno chiamati a votare sui 5 referendum abrogativi sulla giustizia: promossi dal Partito Radicale e dalla Lega, i quesiti proposti puntano a cambiare alcune norme tecniche dell’ordinamento giudiziario.

La Costituzione italiana prevede che un referendum abrogativo, per essere valido, debba avere un’affluenza pari ad almeno il 50% + 1 degli aventi diritto. Un recente sondaggio dell’istituto SWG, però, indica che è estremamente improbabile che questi 5 referendum sulla giustizia riescano a superare il quorum.

Ma quanti sono i casi di referendum abrogativi passati o falliti nella nostra storia repubblicana?

I referendum degli anni ‘70 e ‘80

Il primo referendum abrogativo fu quello sul divorzio del 1974, nel quale votò l’87,7% dei 37,6 milioni di elettori. I contrari all’abolizione del divorzio vinsero con il 59% dei voti, mentre i favorevoli furono il 41%.

Nel 1978 si tennero due referendum: uno per abolire la Legge Reale che prevedeva un inasprimento della legislazione penale per combattere il terrorismo e uno per abolire il finanziamento pubblico ai partiti. L’affluenza per entrambi fu pari all’81,2%, ma il No vinse nel primo caso con il 76% e nel secondo con il 56,4%.

Nel 1981 i referendum furono 5: l’affluenza fu pari al 79,4%, ma nessun quesito passò. Votò contro l’abolizione della Legge Cossiga sull’ordine pubblico l’85% dei votanti, contro l’abolizione dell’ergastolo il 77,4%, contro le norme sul possesso di armi l’85,9%, contro la proposta del Partito Radicale sull’aborto l’88,4% e contro quella del Movimento per la vita sempre sull’aborto il 68%.

Nel 1985 si tenne un referendum in merito alla norma che l’anno precedente aveva tagliato la scala mobile, cioè quello strumento che serviva a indicizzare automaticamente i salari in funzione degli aumenti dei prezzi di alcune merci al fine di contrastare la diminuzione del potere d’acquisto. L’affluenza fu pari al 77,9% e i contrari vinsero con il 54,3%. A votare contro fu il Nord in blocco, mentre le regioni rosse votarono a favore e Sud e Isole furono più divisi.

Il 1987 fu un altro anno di referendum con 5 quesiti: l’affluenza fu pari al 65,1% per tutti e 5. Votò a favore della questione sulla responsabilità civile dei magistrati l’80,2%, a quello sulla commissione inquirente l’85%, a quello sulla localizzazione delle centrali nucleari l’80,6%, a quello sui contributi agli enti locali che ospitano centrali nucleari il 79,7% e a quello sul divieto di partecipazione dell’Enel a impianti nucleari all’estero il 71,9%.

I referendum degli anni ‘90

Nel 1990 gli elettori italiani furono chiamati a votare sulla caccia, sull’accesso dei cacciatori a fondi privati e sull’utilizzo dei pesticidi. Fu la prima volta che dei referendum non arrivarono al quorum, fermandosi a un’affluenza del 43%. I Sì ottennero il 92,2% per i primi due quesiti e il 93,5% per il terzo.

Nel 1991 si tenne il referendum per la riduzione da tre a una preferenza per l’elezione della Camera dei Deputati: partecipò il 62,5% degli elettori e i Sì furono il 95,6%.



Il 1993 fu un altro anno di referendum abrogativi con ben 8 quesiti:

Competenze USL

Stupefacenti e sostanze psicotrope

Finanziamento pubblico dei partiti

Casse di risparmio e Monti di pietà

Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali

Elezione del Senato della Repubblica

Soppressione del Ministero dell’agricoltura e delle foreste

Soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo

L’affluenza fu pari al 77% e tutti i quesiti passarono. Quello meno popolare fu quello sulle sostanze stupefacenti che ottenne solo il 55,4% di Sì, mentre tutti gli altri ottennero tra il 70 e il 90% di voti favorevoli.

Nel 1995 si tennero ben 12 referendum abrogativi:

Rappresentanze sindacali (richiesta massimale)

Rappresentanze sindacali (richiesta minimale)

Contrattazione pubblico impiego

Soggiorno cautelare

Privatizzazione RAI

Autorizzazione al commercio

Trattenute contributi sindacali

Legge elettorale dei comuni

Orari esercizi commerciali

Concessioni televisive nazionali

Interruzioni pubblicitarie

Raccolta pubblicità radiotelevisiva

Il quorum si raggiunse in tutti e 12 con un’affluenza pari al 57-58%, ma a passare furono solo i primi quattro quesiti e il sesto.

Anche il 1997 fu un anno ricco di referendum, anche se fallimentari visto che l’affluenza si fermò al 30,2%. I quesiti riguardavano:

Abolizione dei poteri governativi nelle aziende privatizzate

Limiti per l’esercizio dell’obiezione di coscienza

Accesso dei cacciatori a fondi privati

Abolizione del sistema di progressione in carriera dei magistrati

Abolizione dell’ordine dei giornalisti

Abolizione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati

Abolizione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Nel 1999 si votò invece per abolire la quota proporzionale della legge elettorale della Camera dei Deputati: il quorum non si raggiunse per pochissimo, con l’affluenza che si fermò al 49,6%.

I referendum degli anni 2000

Il 2000 fu un altro anno di referendum con diversi quesiti:

Abolizione del rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie

Abolizione della parte proporzionale della legge elettorale (come nel 1999)

Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura: abrogazione del sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte

Ordinamento giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti

Incarichi extragiudiziari dei magistrati: abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie

Licenziamenti: abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro

Abolizione delle trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali

L’affluenza si fermò al 32% e i referendum fallirono. Chi votò era generalmente a favore, tranne nel caso dell’articolo 18 dove il 66,6% votò contro.

Nel 2003 si tennero due referendum per estendere a tutti i lavoratori il diritto al reintegro nel posto di lavoro per i licenziati senza giusta causa e per abrogare l’obbligo per i proprietari terrieri di dar passaggio alle condutture elettriche sui loro terreni. L’affluenza fu solo del 25,5%.

Un’affluenza fallimentare simile si registrò anche nei 4 referendum del 2005:

Abolizione ai limiti alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni

Abolizione di limiti all’accesso alla procreazione medicalmente assistita

Abolizione di norme su finalità, diritti dei soggetti coinvolti e limiti all’accesso alla procreazione medicalmente assistita

Abolizione del divieto di fecondazione eterologa

Nel 2009 si tennero 3 referendum dove l’affluenza si fermò tra il 23 e il 24%. I quesiti riguardavano:

Assegnazione del premio di maggioranza alla lista più votata, anziché alla coalizione, per la Camera

Assegnazione del premio di maggioranza alla lista più votata, anziché alla coalizione, per il Senato

Impossibilità per una stessa persona di candidarsi in più circoscrizioni

I referendum dal 2010 in poi

Dopo una stagione di referendum fallimentari si torna a superare il quorum con i 4 quesiti promossi dal centrosinistra nel 2011:

Abrogazione delle norme che consentono di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a operatori privati

Abrogazione delle norme che prevedono che all’interno della tariffa dell’acqua sia compresa anche la remunerazione del capitale investito dal gestore

Abrogazione delle norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia nucleare

Abolizione della legge sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri

L’affluenza fu pari al 54,8% e i Sì furono tra il 94 e il 95%.

L’ultimo referendum abrogativo tenutosi in Italia è stato quello sulle trivelle del 2016, nel quale l’affluenza si fermò al 31,2%.

Complessivamente in Italia si sono tenuti 67 referendum abrogativi con un’affluenza media del 52%: 39 hanno superato il quorum e 28 no. Dei 39 quesiti che hanno superato il quorum, in 23 hanno vinto i Sì (e quindi c’è stata effettivamente l’abrogazione) e in 16 i No.



Nella tabella qui di seguito è possibile vedere tutti i referendum abrogativi che si sono tenuti in Italia.