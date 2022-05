Supermedia YouTrend/Agi: PD e FdI appaiati al 21,2%

Il Carroccio raggiunge un nuovo minimo nei sondaggi in questa legislatura. In calo anche il Movimento 5 Stelle.

Questa settimana il PD e Fratelli d’Italia sono appaiati al 21,2% nella Supermedia YouTrend/Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto. A seguire troviamo la Lega al 15,7% e il Movimento 5 Stelle al 13,2%: per entrambi i partiti che formavano il primo Governo Conte queste percentuali sono in calo rispetto a due settimane fa – e per la Lega è anche il dato più basso da inizio legislatura. A chiudere il quadro dei partiti sopra il 3% sono, ancora una volta, Forza Italia (8,6%) e Azione/+Europa (4,2%).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 14 al 27 aprile, è stata effettuata il giorno 28 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 20 aprile), Ixè (15 aprile), Piepoli (26 aprile), SWG (19 e 25 aprile) e Tecnè (23 aprile).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.