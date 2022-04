Supermedia YouTrend/Agi: PD quasi un punto davanti a FdI

Nella nostra media dei sondaggi sulle intenzioni di voto fa il suo ingresso il partito Italexit di Gianluigi Paragone, stimato al 2%

La Supermedia YouTrend/Agi aggiornata al 31 marzo 2022 non registra scostamenti significativi rispetto a due settimane prima. Il Partito Democratico (21,5%) e Fratelli d’Italia (20,7%) confermano la stessa percentuale di due settimane fa, mentre per gli altri partiti principali (Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Azione/+Europa) le variazioni non sono superiori a due decimi di punto. Si segnala infine l’ingresso di Italexit, il partito euroscettico del senatore Gianluigi Paragone, al 2%.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 17 al 30 marzo, è stata effettuata il giorno 31 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Euromedia (data di pubblicazione: 23 marzo), Ipsos (27 marzo), Ixè (25 marzo), SWG (21 e 28 marzo) e Tecnè (19 e 26 marzo).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.