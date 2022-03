Supermedia Supermedia YouTrend/Agi: PD a +1,2 punti su FdI

Il PD resta in testa nella nostra media dei sondaggi sulle intenzioni di voto. Record minimo per il M5S in questa legislatura.

La guerra in Ucraina “congela” gli equilibri politici italiani, come mostra la Supermedia YouTrend/Agi dei sondaggi. Tutti i partiti principali, se confrontiamo le intenzioni di voto con due settimane fa, sono infatti stabili o registrano comunque variazioni molto contenute. Il PD è quindi in testa col 21,5%, seguito da Fratelli d’Italia al 20,3%, dalla Lega al 17,2% e – col suo dato più basso in questa legislatura – dal Movimento 5 Stelle al 13,8%. Chiudono il quadro dei partiti principali Forza Italia all’8,5% e la federazione tra Azione e +Europa al 4,8%. NOTA: la Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 24 febbraio al 9 marzo, è stata effettuata il giorno 10 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 6 marzo), Ipsos (26 febbraio), Ixè (9 marzo), Noto (9 marzo), SWG (28 febbraio e 7 marzo) e Tecnè (26 febbraio e 5 marzo).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.