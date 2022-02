Come hanno vinto Mahmood e Blanco

Trainato soprattutto dal televoto, il duo Mahmood-Blanco è sempre rimasto in testa dalla terza serata in poi

Anche quest’edizione del Festival di Sanremo si è conclusa: a vincerla sono stati Mahmood e Blanco con Brividi. Ma come sono arrivati questi due cantanti alla vittoria? Grazie alla pubblicazione delle classifiche, curate da Noto Sondaggi per la Rai, in questo articolo proviamo proprio a rispondere a questa domanda. Spoiler: a differenza dell’edizione dell’anno scorso vinta dai Måneskin, in cui ci sono stati diversi cambiamenti nelle classifiche fino all’ultima serata, quest’anno a partire dalla terza serata Mahmood e Blanco sono risultati sempre in testa.

In un precedente articolo vi avevamo già descritto il funzionamento del “Sanremellum”, il sistema di voto di questa 72a edizione. Con lo schema sottostante proviamo a sintetizzarvelo.

Le prime due serate: martedì e mercoledì

Partiamo quindi dalle prime due serate, nel corso delle quali si sono esibiti tutti i 25 artisti (12 in una, 13 nell’altra), valutati in toto dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. In testa a questa classifica provvisoria c’era Elisa, seguita da Mahmood e Blanco in seconda posizione e dalla Rappresentante di Lista al terzo posto. Solo quinto Gianni Morandi, poi salito sul podio nella serata finale.

La terza serata: giovedì

Nella terza serata a votare sono stati il pubblico da casa col televoto e la giuria demoscopica, entrambi con un peso pari al 50% sulla classifica di serata. Il podio della giuria demoscopica vedeva Elisa al 1° posto, Mahmood e Blanco al 2° e Gianni Morandi al 3° posto, mentre il pubblico da casa con il televoto ha premiato Mahmood e Blanco (al 1° posto con il 24,9%, per cui un televotante su quattro ha scelto Brividi), Gianni Morandi (2° posto col 9,6%) e Irama, praticamente a pari merito con Elisa (3° posto con l’8,5% ciascuno).

Calcolando la media tra i risultati della giuria demoscopica e quelli del televoto, nella classifica relativa alla sola terza serata c’erano Mahmood e Blanco primi, Gianni Morandi secondo ed Elisa terza.

Se ai risultati di questa terza serata si sommano i risultati delle due precedenti, otteniamo una classifica basata per il 50% sulla sala stampa, tv, radio e web, per il 25% sulla demoscopica e per il restante 25% sul televoto. In testa a questa classifica complessiva, seppur parziale perché aggiornata alla terza serata, Mahmood e Blanco sono sempre primi, ma Elisa è seconda e Gianni Morandi terzo.

La quarta serata: venerdì

Nella serata dedicata alle cover votavano tutte le tre giurie: televoto (34%), demoscopica (33%) e sala stampa, tv, radio e web (33%). A vincere la serata è stato Gianni Morandi, che ha portato sul palco dell’Ariston un medley di successi del suo repertorio e di quello di Jovanotti, il quale per l’occasione ha duettato col cantante di Monghidoro. Secondo posto per Mahmood e Blanco, che hanno cantato Il cielo in una stanza di Gino Paoli, e terzo per Elisa, che ha portato What a feelin’ di Irene Cara.

Il podio di questa quarta serata rispecchia il televoto, che come detto pesava per il 34%: Morandi ha ottenuto il 19,2%, il duo Mahmood-Blanco il 13,3% ed Elisa il 10,3%. Le altre due giurie, invece, avrebbero voluto un podio diverso per questa serata cover: sia la demoscopica che la sala stampa, tv, radio e web ponevano al primo posto Elisa e al secondo Gianni Morandi, mentre Mahmood e Blanco erano terzi per la giuria demoscopica e quarti (dietro la Rappresentante di Lista) per la giuria della sala stampa, tv, radio e web.

Proviamo ora a fare la media tra la classifica di questa quarta serata e le serate precedenti: ne risulta una graduatoria determinata al 44,3% dalla sala stampa, tv, radio e web, al 28% dal televoto e al 27,7% dalla demoscopica. In testa ci sono sempre Mahmood e Blanco, seguiti da Gianni Morandi ed Elisa.

La quinta e ultima serata: sabato

Nella prima parte della serata finale ha deciso tutto il televoto, che ha premiato ancora una volta Mahmood e Blanco col 21,2% dei voti. Sono andati bene nel televoto della prima parte dell’ultima serata anche Gianni Morandi (12,7%), Irama (12,0%), Elisa (10,7%) e Sangiovanni (5,9%), mentre nessuno degli altri cantanti in gara ha ottenuto più del 4%.

A questo punto è stato possibile determinare la classifica dalla 25a alla 4a posizione, mentre i primi tre si sarebbero ri-sfidati nella finalissima. Per determinare questa classifica sono state calcolate le medie tra le cinque serate, per cui il televoto ha pesato per il 46%, la sala stampa, tv, radio e web per il 33,25% e la demoscopica per il 20,75%.

Ad accedere alla finale a tre, nella quale si azzeravano tutti i voti precedenti, sono quindi stati Mahmood e Blanco, Gianni Morandi ed Elisa. Il duo di Brividi è risultato primo in tutte e tre le giurie (che pesavano così: 34% televoto, 33% demoscopica, 33% sala stampa, tv, radio e web). Al contrario, c’è stata una discrepanza tra il televoto e le altre due giurie per gli altri due finalisti: Elisa era infatti seconda per la demoscopica e per la sala stampa, tv, radio e web, ma terza per il televoto; l’opposto è accaduto per Morandi. Alla fine la seconda posizione è andata ad Elisa e la medaglia di bronzo a Morandi.