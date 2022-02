Supermedia YouTrend/Agi: la Lega perde un punto in due settimane

Nelle intenzioni di voto il partito di Matteo Salvini perde un punto rispetto a due settimane fa: effetto Quirinale?

Nella prima Supermedia YouTrend/Agi post-Quirinale il contraccolpo più forte nelle intenzioni di voto è senza dubbio quello subito dalla Lega, che perde un punto in due settimane, quasi certamente in conseguenza delle mosse di Salvini nella partita per l’elezione del Capo dello Stato. Partito Democratico (21,0%) e Fratelli d’Italia (19,8%) si confermano invece pressoché stabili rispettivamente nella prima e nella seconda posizione. Recupera qualche decimale il Movimento 5 Stelle, ora al 14,5%, mentre cala di 0,3 punti Forza Italia (8,0%).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 20 gennaio al 2 febbraio, è stata effettuata il giorno 3 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 1° febbraio), Euromedia (2 febbraio), Ixè (31 gennaio), Piepoli (25 gennaio), SWG (24 e 31 gennaio) e Tecnè (29 gennaio).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.