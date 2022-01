Supermedia YouTrend/Agi: PD a +1,4 punti su FdI

Nella prima Supermedia del 2022 il primo posto nelle intenzioni di voto resta ai Dem col 21,1%

Con il nuovo anno torna la nostra Supermedia dei sondaggi sulle intenzioni di voto: il Partito Democratico si conferma in testa, con 1,4 punti di vantaggio su Fratelli d’Italia. In terza posizione troviamo la Lega di Salvini, che scende al 18,6%, ma il calo più forte è quello del Movimento 5 Stelle, giunto ai suoi minimi (14,2%) da inizio legislatura. Infine, segnaliamo il debutto, anche nella nostra Supermedia, della federazione tra +Europa e Azione, che insieme valgono il 4,8% facendo registrare un consenso analogo – almeno per il momento – alla somma delle due componenti separate.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 5 al 19 gennaio, è stata effettuata il giorno 20 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Euromedia (11 gennaio), Noto (12 gennaio), SWG (10 e 17 gennaio) e Tecnè (15 gennaio).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.