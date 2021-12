Supermedia YouTrend/Agi: PD a +2 su FdI

Il Partito Democratico chiude il 2021 con il 21,5%, due punti in più di Fratelli d’Italia e quasi tre in più della Lega

Nell’ultima Supermedia YouTrend/Agi del 2021 il Partito Democratico consolida il suo primato salendo a +2 su Fratelli d’Italia: era dallo scorso giugno che il primo partito non aveva un vantaggio così “ampio” sul secondo (allora era la Lega su FdI). Questo dà l’idea dell’anno “movimentato” che sta andando a chiudersi in termini di variazioni nel consenso ai partiti. Più indietro troviamo la Lega al 18,8%, mentre continua il momento negativo del Movimento 5 Stelle – che chiude l’anno sul filo del 15%. Forza Italia, infine, torna sopra l’8% per la prima volta dopo molti mesi.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 9 al 22 dicembre, è stata effettuata il giorno 23 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 21 dicembre), EMG (23 dicembre), Euromedia (21 dicembre), Ixè (20 dicembre), SWG (13 e 20 dicembre) e Tecnè (11 e 18 dicembre).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.