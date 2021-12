Supermedia YouTrend/Agi: il PD cresce di oltre un punto

Sale anche Fratelli d’Italia, che rispetto a due settimane fa guarda 0,6 punti.

Nella Supermedia di YouTrend per Agi aggiornata al 16 dicembre si registrano variazioni molto significative: il Partito Democratico fa un balzo in avanti di 1,1 punti rispetto a due settimane fa, mentre il Movimento 5 Stelle arretra della stessa identica percentuale. Variazione importante anche per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che in due settimane recupera 0,6 punti portandosi al 20,3%. Infine, all’interno della maggioranza di governo, ad oggi la componente giallorossa risulta essere la più rilevante dal punto di vista dei sondaggi, sia rispetto a quella centrista (IV/Azione/+Europa) che a quella di centrodestra.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 1° al 15 dicembre, è stata effettuata il giorno 16 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Euromedia (data di pubblicazione: 13 dicembre), Noto (2 dicembre), SWG (6 e 13 dicembre) e Tecnè (4 e 11 dicembre).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.