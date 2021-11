Le precedenti elezioni del Presidente della Repubblica

Chi sono i “grandi elettori” e in che tempi scelgono: dalle elezioni lampo di Ciampi e Cossiga ai 23 scrutini per Leone.

Tra due mesi, i 1009 grandi elettori si riuniranno per eleggere il successore di Sergio Mattarella, il cui settennato scade il 3 febbraio 2022. Sarà l’ultima volta che l’assemblea si riunirà con questi numeri, dal momento che la riforma costituzionale approvata dal referendum del 2020 ha tagliato di un terzo il numero di deputati e senatori a partire dalla prossima legislatura. Ma chi sono questi grandi elettori? E come hanno votato in passato?

I grandi elettori

Pochi giorni fa Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente dell’Anci, ha proposto che i sindaci delle grandi città vengano inclusi nella scelta del prossimo inquilino del Colle, definendo ciò «un atto di attenzione e coraggio istituzionale da parte dei presidenti di regione». Infatti, in base all’articolo 83 della Costituzione,

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

Da tale collegio i sindaci sono dunque esclusi, pur essendo eletti dal 1993 direttamente dai cittadini. I delegati regionali, però, non devono essere necessariamente membri del Consiglio o della Giunta regionale, pertanto un gentlemen’s agreement con i consiglieri regionali potrebbe includere i sindaci nella terna dei delegati di ogni regione, la quale è formata di norma da due esponenti della maggioranza e da uno dell’opposizione (tranne per la Valle d’Aosta, che come detto ha solo un delegato).