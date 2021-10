Come seguire i ballottaggi

La nostra guida per seguire al meglio il secondo turno delle amministrative.

Domenica 17 e lunedì 18 ottobre si terranno i ballottaggi in 65 comuni italiani: i più importanti sono Roma, Torino e Trieste, ma ci sono anche 7 capoluoghi di provincia. Come per il primo turno, abbiamo preparato una guida per seguirli al meglio.