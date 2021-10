Come seguire il voto del 3-4 ottobre

Ecco la guida completa per seguire al meglio amministrative, regionali in Calabria e suppletive del 3-4 ottobre

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si terranno le elezioni comunali in numerosi comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi di regione, oltre alle regionali in Calabria e alle suppletive in 2 collegi della Camera. Si tratta di una tornata da seguire con attenzione, dal momento che rappresenta l’ultimo appuntamento elettorale importante prima delle prossime elezioni politiche previste entro il febbraio 2023: abbiamo quindi preparato una guida per seguire al meglio questo voto, sperando possa tornarvi utile.

La scelta, in effetti, è molto ampia:

Per prima cosa, nella giornata di domenica, sui nostri canali social inizieremo un’analisi già dai dati di affluenza parziale delle 12, delle 19 e delle 23. Successivamente, lunedì dalle 15, seguiremo lo spoglio in diretta fino all’ultima scheda con mappe, grafici e correlazioni. Ci troverete quindi su Facebook, su Twitter con l’hashtag #MaratonaYouTrend, su Instagram e sul nostro canale Telegram per farvi arrivare direttamente sul vostro smartphone gli aggiornamenti più importanti. Appena saremo assolutamente sicuri del risultato finale, inoltre, “chiameremo” il vincitore su tutti i nostri canali social, grazie al nostro Decision Desk composto da 4 esperti di analisi elettorali: Gianni Garbarini, Guido Legnante, Marta Regalia e Stefano Rombi.

Le nostre analisi e le nostre chiamate saranno anche su Sky TG24 (qui la diretta streaming). Il nostro direttore Lorenzo Pregliasco presenterà alle 15:00 i nostri instant poll sulle 5 principali città al voto e poi commenterà i dati del voto nelle ore successive.

Rai 1 trasmetterà gli exit poll e le proiezioni a cura del Consorzio Opinio, nello Speciale a cura del TG1 condotto da Francesco Giorgino che comincerà alle 14:50. Anche Rai News riprenderà exit poll e proiezioni del Consorzio Opinio.

Su Rete 4 saranno diffusi intention poll e proiezioni a cura di Tecnè sulle 5 principali città al voto e sulla Calabria, nello Speciale del TG4 trasmesso a partire dalle 14:50 (con ulteriori approfondimenti anche sul canale all-news TGCOM24).

La maratona del TG La7 condotta dal direttore Enrico Mentana, invece, seguirà questa tornata con exit poll e proiezioni SWG e comincerà alle 14:15.

Infine, vi invitiamo a consultare, oltre all’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno, anche i siti istituzionali dei comuni che più vi interessano, dal momento che di solito tendono ad essere aggiornati prima del Viminale e ad avere dati a livello subcomunale.

Insomma, le possibilità per seguire al meglio questa importante tornata elettorale non mancano: non ci resta quindi che darvi appuntamento a lunedì!