“Città al voto”, il nuovo e-book YouTrend!

Il nostro nuovo e-book per arrivare preparati alle prossime elezioni comunali a Roma, Milano, Napoli e Torino

Quali sono le tendenze elettorali delle quattro principali città italiane degli ultimi anni? Come sono cambiate le dinamiche di voto? Cosa mostrano i risultati elettorali delle amministrative? E quali strategie verranno adottate alle prossime elezioni? A queste e altre domande cerca di rispondere il nuovo e-book di YouTrend, dal titolo Città al voto. Storia elettorale delle grandi città italiane (Torino, Milano, Roma, Napoli).

A volte specchio delle elezioni politiche, altre volte anomalia dirompente, negli ultimi anni la corsa alla carica di sindaco ha evidenziato la trasformazione del tessuto politico delle principali città italiane, segnando, per esempio, l’avanzare delle deste nelle periferie, a discapito di una sinistra più concentrata a cercare di convincere gli abitanti dei quartieri centrali. Quello di Città al voto è un percorso storico e sociale – documentato da percentuali e statistiche – che ci mostra com’erano e come sono diventate quattro delle più importanti città italiane, fornendo, allo stesso tempo, un’indispensabile guida per non arrivare impreparati alle prossime elezioni comunali.

Presto, comunque, uscirà anche un e-book unico con tutti i capitoli!