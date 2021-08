Regionali in Calabria: i trend elettorali degli ultimi anni

Il 3 e il 4 ottobre si voterà, oltre che per amministrative e suppletive, anche per le regionali in Calabria. A quasi un anno dall’improvvisa scomparsa della governatrice forzista Jole Santelli, eletta presidente il 26 gennaio 2020 e deceduta il 15 ottobre dello stesso anno, i calabresi dovranno scegliere chi li guiderà. Per il centrodestra corre Roberto Occhiuto, capogruppo alla Camera di Forza Italia e fratello del sindaco di Cosenza Mario, mentre l’asse PD-M5S schiera Amalia Bruni, direttrice del Centro regionale di neurogenetica. Ai due candidati principali si aggiunge Luigi De Magistris, sindaco uscente di Napoli che prima di entrare in politica è stato magistrato proprio in Calabria.