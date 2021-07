Supermedia dei sondaggi politici: Lega e FdI appaiati al 20%

I partiti di Salvini e Meloni si contendono il primo posto, col PD terzo a meno di un punto di distanza. M5S in recupero.

In base alla Supermedia dei sondaggi YouTrend/Agi aggiornata al 29 luglio, Lega e Fratelli d’Italia sarebbero entrambi al 20%. Il Partito Democratico sarebbe invece in terza posizione, a meno di un punto di distanza dai primi due partiti (19,1%). Queste tre forze politiche perderebbero ciascuna qualche decimale rispetto a due settimane fa, mentre tornerebbe a salire il Movimento 5 Stelle (16,1%) per effetto della ricomposizione Conte-Grillo e dell’intesa sul nuovo statuto.

I partiti che sostengono il governo Draghi, pertanto, al 29 luglio totalizzerebbero il 73,3% dei consensi: una percentuale molto ampia, sebbene inferiore di oltre 5 punti rispetto alla nascita del governo. All’interno della maggioranza, la componente più rilevante continuerebbe a essere quella giallo-rossa (37,5%), seguita da quella di centrodestra (28,7%) e, più indietro, dal polo centrista-liberale composto da Azione, Italia Viva e +Europa (7,1%).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 15 al 28 luglio, è stata effettuata il giorno 29 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Euromedia (data di pubblicazione: 24 luglio), Ipsos (data di pubblicazione: 25 luglio), Ixè (data di pubblicazione: 23 luglio), Piepoli (data di pubblicazione: 22 luglio), SWG (date di pubblicazione: 19 e 26 luglio) e Tecnè (date di pubblicazione: 17 e 24 luglio).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.