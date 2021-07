Supermedia dei sondaggi politici: crollo M5S; Lega a +0,2 su FdI

Il Movimento 5 Stelle perde 1,7 punti in due settimane e scende al 15%, mentre FdI arriva al 20,2%, a -0,2 punti dal Carroccio.

Anche se lo scontro Conte-Grillo pare essersi risolto, il Movimento 5 Stelle resta in crisi di consensi: lo certitica la Supermedia dei sondaggi YouTrend/Agi aggiornata al 15 luglio, secondo la quale i pentastellati nelle ultime due settimane avrebbero perso oltre un punto e mezzo, precipitando al 15%. Le variazioni nei consensi per gli altri partiti, invece, sarebbero minime: la Lega sarebbe sempre in testa con il 20,4%, con Fratelli d’Italia a tallonarla ad appena due decimali di distanza. Terzo il Partito Democratico al 19,4%.



I partiti che sostengono il Governo Draghi totalizzerebbero il 72,8% dei consensi, un dato in calo rispetto al 78,6% registrato all’insediamento di questo Esecutivo. Nella maggioranza attuale la componente più rilevante continuerebbe a essere quella giallo-rossa col 36,6%, mentre il centrodestra sarebbe al 28,9% e il polo centrista liberale composto da Azione, Italia Viva e +Europa sarebbe al 7,3%.

